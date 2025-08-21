Още един дългогодишен директор на столична гимназия напуска

След приключването на конкурсите нови директори бяха избрани в 251 училища в страната

Деян Милков 21 август 2025 в 15:41 17096 3
Емилия Богданова-Иванова, директорката на столичната 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин", напуска поста си. Това стана ясно от публикация на страницата на гимназията във Фейсбук.

"Скъпи ученици,
Уважаеми колеги,
Уважаеми родители,
Вчера, 20.08.2025 година бе последният ми ден в качеството на директор на Френската. След 40 години отдадени на българските деца и тяхното образование, последните 16 от които в нашата любима гимназия, дойде време да се оттегля в заслужена почивка", пише вече бившата директорка.

"Скъпи ученици,
Вярвам във Вас – във Вашата креативност, упоритост в преследване на мечтите и в общото ни бъдеще, което Вие ще изградите! Бъдете здрави, силни и смели, бъдете себе си! Уважавайте своите учители – те са прекрасни, ярки личности и творци!
Уважаеми колеги,
Поклон пред Вашия труд и Вашата всеотдайност! Продължавайте своето дело на будители, Вие не просто водите учениците по трудния път на знанието, но и помагате за тяхното изграждане като личности.
Уважаеми родители,
Благодаря за подкрепата в ежедневната ни работа!
Всички Вие ще успявате, защото сте заедно!
За Френската, както съм Ви казвала на всеки наш празник, няма „бивши“, защото тя е магия! Сърцето ми остава с Вас!", довърша тя.

Богданова обяви, че от днес гимназията има нов директор – доктор Симона Ангелова, на която пожела здраве, сила и мъдрост.

След приключването на конкурсите нови директори бяха избрани в 251 училища в страната. За над 160 училища обаче или нямаше кандидати, или не беше избран никой от явилите се.

Те ще продължат да се ръководят от досегашните директори до следващия конкурс. По-рано този месец директорската длъжност напусна и Асен Александров, който беше директор на 51‑во СУ "Елисавета Багряна" в продължение на 21 години.

    3000

    3

    Doyl

    21.08 2025 в 21:04

    -0
    +0
    Тъй като по случайност познавам случая - малко разяснение: Съпругът на новата директорка на Френската е Веселин Стефанов, доскорошен заместник на Асен Александров, новият директор на гимназия Питагор (а, и случайно съветник на Красимир Вълчев). Сега вече Стефанов става директор на 51-во, а пък жена му, случайно?, на Френската (без да е имала нищо общо с това училище). Та така...

    17855

    2

    klimt

    21.08 2025 в 20:38

    -0
    +0
    Много моля! Дамата отдавна е трябвало да бъде пенсионер,заемала е място на някой млад човек.А и не я жалете,с директорска пенсия 3000 не и мърдат..така че,благодари,ауфидерзин...

    1000

    1

    Шпагата

    21.08 2025 в 16:43

    -0
    +0
    Като питаш пловдивски учащ ,къде е паметника на Левски,ти казва ,че се намира в София?!...
     
