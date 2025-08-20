Избрани са директори на 280 образователни институции

Директори на 280 образователни институции бяха избрани при проведените на два етапа конкурси, съообщават от пресценттъра на Министерството на образованиието и науката. През юли бяха стартирани общо 442 изборни процедури за държавни и общински училища, както и за Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП), Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) и Държавен логопедичен център.

Съгласно правилата в първия етап кандидатите решаваха тест, генериран в деня на изпита и който е единен за цялата страна. На следващия етап всеки един от кандидатите трябваше да представи концепция за развитие на съответната образователна институция. Заедно с нея на самия изпит се решаваха и два конкретни казуса пред комисията за избор, посочват от МОН.

Общо подадените заявления за обявените конкурси бяха 765 (някои кандидатстваха за повече от една позиция). За 82 от обявените институции нямаше подадени заявления и процедурите бяха прекратени, а за други 80 не бе избран кандидат. Всички те ще се ръководят от временно изпълняващи длъжността до следващ конкурс.

С нови директори започват учебната година 251 училища. Избрани са и титуляри на 17 центъра за специална образователна подкрепа, 8 центъра за подкрепа на личностно развитие, три регионални центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и на Държавния логопедичен център.