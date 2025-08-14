Дългогодишният директор на 51‑во СУ предава щафетата

Дългогодишният директор на 51‑во СУ „Елисавета Багряна“ – Асен Александров, официално обяви, че предава поста на досегашния заместник‑директор — Веселин Стефанов. Това се случва след проведен конкурс за нов директор на училището. Асен Александров заемаше поста от 2004 г. — общо 21 години.

„На проведения конкурс за нов директор на училището победи най-достойният — Веселин Стефанов — зам.- директор в 51 СУ и инициатор и двигател на най- интересните събития в училището през последните години“, пише във Фейсбук Александров. „Той се подготвя за този пост вече десет години. Сега е моментът, в който мечтата му срещна доверието на колегите, придобитите умения и любовта към училището“.

Вече бившият директор споделя, че за него 51-во не е просто училище — то е дом, семейство, кауза, смисъл, съдба.

„Сърцето ми е разделено на две — малко тъга и много радост. Малко тъга, защото, както казват французите, ‘Chaque séparation est comme une petite mort’ — всяка раздяла е като малка смърт. Много радост, защото знам, че 51-во остава в ръцете на един вдъхновен, способен и сърдечен млад човек, който носи в себе си духа на нашето училище и ще го пази с обич и отдаденост“, казва той.

Асен Александров е роден в Годеч. Завършва Софийската математическа гимназия, след което и Пловдивския университет. От 1992 г. до 1998 г. е директор на 15-то училище "Адам Мицкевич" в кв. "Надежда". От 2002 до 2004 г. е зам.- директор на 133-то училище "А.С. Пушкин", а от 2004 г. — директор на 51-во училище "Е. Багряна". Бил е съветник на министрите Сергей Игнатов и Меглена Кунева, както и на служебния министър Стефан Воденичаров. Зам.-председател е на комисията по иновации в МОН, както и съпредседател на Сдружението на директорите в системата на образованието в България. Създател и ръководител на европейски проект „Успех“ на МОН за извънкласни дейности на стойност 100 милиона лева.

Според сайта на училището сред заслугите на Александров са откриването на паралелка с профил ,,Информационни технологии”, модернизиране на учебната база, построяването на параклис „Св. Пимен Зографски” в двора ѝ чрез дарения на родители и издигане на училището в топ класациите на столичните гимназии.