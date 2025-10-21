Очевидец на трагедията в мола: В ''Пирогов'' отказаха помощ, мъжът ми сам закара момчето до интензивното

15-годишно момче загина, след като беше намушкано с нож от друго дете в неделя. Фаталният сблъсък между двамата тийнейджъри е станал пред очите на десетки свидетели в столичен търговски център.

Една от тях – Светла Борисова – разказва пред bTV, че със съпруга ѝ са опитали да спасят пострадалия тийнейджър, като го закарали с колата си до болница "Пирогов".

Тя разказва, че всичко е започнало секунди, след като влезли в мола.

„Ние отидохме в мола с моя съпруг и внука ми. Паркира мъжът ми на етаж -1, качваме се нагоре и с влизането чуваме много крясъци. Мъжът ми се забърза да види какво става. Качва се нагоре и вижда момчето на земята, пита какво е станало и от тълпата, която се събра около момчето, му казаха, че е намушкано с нож.“

Светла си спомня ужаса от гледката. Пред нея на земята лежало момче, а около него хората били в паника. Навсякъде имало кръв. Жената попитала дали вече е извикана линейка и след като чула, че помощ е повикана, съпругът ѝ решил, че няма време за чакане и трябвало сами да закарат ранения до болница.

Жената докоснала пострадалия по ръката и усетила, че тялото му е ледено студено.

„Тогава мъжът ми го взе на ръце от земята и каза на двамата охранители да му съдействат откъде да излезе по-бързо, за да стигне до нашата лична кола и да го закараме момчето. Тогава те ни съдействаха, отвориха врати, асансьори“, казва тя.

По думите на Светла в болницата обаче срещнали трудности.

„Лекарите казаха, че това не е детско отделение, а мъжът ми каза да донесат количка, поне да го заведе той до детското отделение. Мъжът ми тогава взе количката, качи момчето и го бута до интензивното с тичане. Там вече мъжът ми се предаде, като предаде момчето“, казва тя.

Вчера Светла и мъжът ѝ, заедно със стотици близки, приятели и съпричастни на семейството на 15-годишния Красимир, са излезли на протест пред СДВР. Те поискаха доживотен затвор за извършителя, по-строги закони, както и сигурност за всички деца.

Заради възрастта си нападателят - също непълнолетен - може да получи до 5 години лишаване от свобода.