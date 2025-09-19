Очаква се сериозен трафик по главните пътища в поредицата от три почивни дни

Сериозен трафик се очаква по главните пътища в поредицата от три почивни дни около Деня на Независимостта на България - 22 септември. Автомагистрали и граничните пунктове в страната ще бъдат натоварени.
Пътят за Гърция е едно от възловите места в страната, където от МВР и Агенция "Пътна инфраструктура" ще предприемат редица мерки за облекчаване на трафика.
Планира се въвеждането на реверсивно движение в района на Симитли и две ленти в посока Кулата и Банско, както и засилено полицейско присъствие по пътищата в страната.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Бриджит Макрон ще доказва в съда, че е жена
Сергей Караганов, руският д-р Хайд който шепне на ухото на Путин
Бриджит Макрон ще доказва в съда, че е жена
Тръмп в Англия: Владимир Путин наистина ме разочарова