Община Брезник получи 13 176 л вода от държавния резерв

11:57 ч. Общество Спаси София: Презастрояването е най-видимият резултат от бездействието на парламента
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Пеевски със собствен санитарен кордон: Десетки полицаи, бели автобуси и линейка го вкараха през блокадата на ПП (видео)
Пеевски със собствен санитарен кордон: Десетки полицаи, бели автобуси и линейка го вкараха през блокадата на ПП (видео)
Пеевски и ПП в остър спор пред парламента: ''Тичай при Лена, наркоман, наркоман''
Свалиха от ефир Джими Кимъл заради коментари за убийството на Чарли Кърк. Тръмп приветства