Обещаха да премахнат зоната за застрояване при Камен бряг от новия ОУП

Авторите на проекта за нов Общ устройствен план на община Каварна обещаха да премахнат от окончателния му вариант зоната за застрояване, която се предвиждаше между селото и морския бряг.

Това стана по време на драматично общественото обсъждане на плана днес. След вчерашната новина в OFFNews за планираното застрояване, близо 100 души от Камен бряг и района дойдоха на общественото обсъждане и бурно изразяваха несъгласието си за опитите за застрояване на платото около Огънчето. Най-голямата зала в общината се оказа тясна да ги побере, а дискусията беше изключително нажежена.

Авторът на проекта арх. Добрев публично обеща, че в окончателния план тази зона няма да я има. Не стана ясно как изобщо се е появила в плана, а обясненията на арх. Добрев бяха противоречиви. Той и екипът му най-напред обясняваха, че зоната е само за ниско строителство - къщи до 2 етажа, улици и канализация, после че е само за рекреация - парк и алеи, а накрая заговориха, че вероятно е станало грешка.

Обществената дискусия остави впечатление за пълна победа на хората от Камен бряг срещу плановете за презастрояване, но това може да се окаже измамно усещане, ако изпълнението на обещанията не бъде проследено и не се направят поредица от стъпки.

Неясно остана как и защо са попаднали другите 2 зони за застрояване край Камен бряг - между шосето за Тюленово и морския бряг, нито дали те ще отпаднат от плана или ще останат.

Заинтересованите страни - местни жители, екологични организации и туристи, имат тридневен срок да внесат официално коментарите си по Общия устройствен план.

Заедно с това тече и петиция за аргументирано несъгласие с Общия устройствен план и екологичната оценка към него.

Авторите на плана обещаха да го преразгледат и в частта му за село Българево. Там за застрояване бяха предвидени 2000 декара. Обещанието е, че те ще бъдат намалени до 50 декара.