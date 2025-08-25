Националната спортна академия (НСА) обяви допълнителен прием за медицински сестри.

Спортната академия обучава медсестри от учебната 2023/24 насам.

Във връзка с повишения интерес към специалността „Медицинска сестра“ и увеличената бройка в държавната поръчка Национална спортна академия „Васил Левски“ обявява допълнителен прием за обучение по специалността, субсидирано от държавата, съобщават от НСА.

Документите за кандидатстване се подават от 25 до 28 август 2025 г. в Ректората на НСА, етаж 1, стая 108 или на uchebenotdel@nsa.bg. Резултатите ще бъдат обявени на 29 август, а записването на приетите студенти ще е от 1 до 4 септември 2025 г.