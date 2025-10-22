Ексклузивно Балканите се връщат в 90-те! Николай Кръстев гост на Камен Невенкин във Фронтова линия

Ново художествено осветление подчертава паметника на Васил Левски в София

OFFNews 22 октомври 2025 в 21:35 145 1
Ново художествено осветление подчертава паметника на Васил Левски в София, съобщи кметът на града Васил Терзиев във Фейсбук.

Това става в деня, в който преди 130 години столицата открива един от най-силните си символи, допълва Терзиев. Издигнат с дарения и с усилията на хиляди българи, той остава място, пред което се спираме, за да си напомним кое ни събира като народ.

Дълги години обаче паметникът на най-големия ни герой тънеше в мрак – не работеше половината осветление. Не е нормално така да изглежда символът на нашата свобода, пише още кметът.

Днес вече светлината се връща – новото художествено осветление подчертава силуета на Апостола и му връща заслуженото присъствие в нощния облик на София, допълва Васил Терзиев.

Осветлението се обновява и в парка „Заимов“, където се подменят старите тела от 70-те години с нови, енергийно ефективни LED лампи. Васил Терзиев припомня, че през миналата година е било възстановено в Южния и в Западния парк, където са били подменени над 530 осветителни тела.

Вече е готов и проектът за изцяло нова система в парк „Хиподрума“, пише Терзиев. През последните седмици поставихме над 100 нови осветителни тела и в район „Надежда“, а предстоят подобни обновления и в „Красна поляна“ и „Кремиковци“, допълва столичният кмет.

    Gunteer

    22.10 2025 в 21:49

    Пффф.... Много хубаво, стига всички улици да бяха осветени, стига тротоарите да бяха направени както трябва, стига да нямаше боклук навсякъде и т.н., и т.н. Какво очакват, да ахнем на LED осветлението, все едно се е случило някакво чудо? Кое ни събира като народ? Единственото, което ни събира, е невъзможността да се разделим по една или друга причина. Някои имат отговорности, задължения, не че искат да стоят тук, други нямат пари да заминат, трети не знаят къде да заминат, има такива, които вече им е все тая, а други искат да живеят тук точно заради тази кочина, която намират за уютна, защото самите те са причина за кочината - тази група май е най-голяма. Нищо друго не ни събира. Ако ни събираха националните герои, нямаше минимум 50 процента да подкрепят национални антигерои.
     