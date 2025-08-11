МО: Войници и бойна техника на НАТО се придвижват в България

OFFNews 11 август 2025 в 14:45 3575 1
боец от НАТО
Боец от НАТО.

Войници и бойна техника ще се придвижват на територията на България от днес до четвъртък, обявиха от Министерството на отбраната.

Става дума за ротация на военни формирования, които участват в Многонационалната бойна група на НАТО в България, както и в съвместната българо-американска подготовка на учебен полигон „Ново село“.

Това налага да се транспортират по републиканската пътна и железопътна инфраструктура личен състав с необходимата екипировка, както и на военна, транспортна и спомагателна техника.

Личен състав и военна техника от състава на Сухопътните войски също ще се придвижат по пътната мрежа на страната ни във връзка с ротация на контингента от въоръжените сили на Република България, който участва в състава на стабилизиращите сили на НАТО (KFOR) в Косово.

Автоколоните ще се ескортират от екипи на служба „Военна полиция“.

    НАТО е чудесна организация, стига да няма война.
     
