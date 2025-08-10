Известният руски режисьор Юрий Бутусов се удави по време на почивка в България

Известният руски режисьор Юрий Бутусов се е удавил по време на отпуск в България, съобщи независимото руско издание Meduza.
Бутусов се е удавил по време на почивка в България. Тази информация бе потвърдена от директора на театъра "Вахтангов" Кирил Крок и актрисата Варвара Шмикова. Той добави, че режисьорът е почивал там със семейството си.
Юрий Бутусов беше на 63 години. Той е един от най-известните руски театрални режисьори. Кариерата му започва със студентската постановка от 1996 г. "В очакване на Годо" по пиесата на Самюел Бекет, в която участват бъдещите кинозвезди Константин Хабенски, Михаил Пореченков и Михаил Трухин. През 2000-те години той работи в московския "Сатирикон", където поставя, например, "Ричард III", "Крал Лир" и "Чайка" (в първите две пиеси главните роли играе художественият ръководител на театъра Константин Райкин).
От 1996 г. Бутусов работи в театъра "Ленсовета" в родния си Санкт Петербург, а от 2011 г. е негов главен режисьор. През март 2018 г. напуска театъра "Ленсовета" и по-късно оглавява театъра "Вахтангов". Бутусов работи и на други важни сцени - например, в МХТ "Чехов", Московския театър "Пушкин", в театри в Южна Корея, Норвегия, Дания, Латвия.
През ноември 2022 г. Бутусов напуска, защото "се намира в Париж и не може да продължи работата си в театъра "Вахтангов". След това той работи в чужбина и се изказва против войната в Украйна. Във Вилнюс Бутусов постави пиесата "Розенкранц и Гилденщерн са мъртви" по пиесата на Том Стопард, а в Рига - пиесата "Гогол. Портрет".
Бутусов създаваше спектакли със сложна, нелинейна структура, пълни с визуални метафори. Често те се основаваха на актьорски находки по време на репетициите и представляваха, по същество, поредица от самостоятелни перформанси, свързани с обща тема, пише "Медуза". Режисьорът работеше както с класически, така и със съвременни текстове, сътрудничеше с драматурзите Михаил Дурненков и Естер Бол. В руския театър от първото десетилетие на века той се счита за ключов интерпретатор на Бертолд Брехт. Юрий Бутусов е носител на шест театрални награди "Златна маска", последната от които получи през април 2021 г. за спектакъла "Пер Гюнт" по пиесата на Ибсен, пише Meduza.
10.08 2025 в 20:35
