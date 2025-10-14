Изкуственият интелект във фокуса на октомврийската среща на ИКТ Клъстер - Варна

На 9 октомври 2025 г. в зала „Варна“ на хотел „Черно море“ се проведе месечна среща на ИКТ Клъстер - Варна, която събра над 80 участници от бизнеса, от училищата и университетите, от технологичната общност на региона.

Събитието започна с лекция на д-р Артур Кордон на тема „Възможности и предизвикателства на съвременния изкуствен интелект“. Участниците получиха ценен поглед върху това как AI трансформира индустрията и живота ни. Последвалата дискусия показа огромния интерес на варненската технологична общност към реалното приложение на AI решенията.

Във втората част на вечерта беше даден официален старт на INSPIRE R&D Lab - изследователска и развойна лаборатория на ИКТ Клъстер - Варна, която ще обединява експерти от различни организации за създаване на иновативни AI решения. Лабораторията ще работи по проекти, свързани с агентна автоматизация, дигитални двойници, структуриране на знание и дигитален суверенитет, като целта ѝ е да подпомага бизнеса и публичния сектор в прехода към интелигентна и устойчива дигитална трансформация.

По време на месечната среща беше приет нов асоцииран член - Българската асоциация на морските капитани (БАМК). Беше направен анализ на проведените през септември и октомври инициативи: събитията „ТЕХНОСТАРТ Варна” от 15 септември 2025 г. по повод първия учебен ден, първа част на лидерските семинари и конференцията „Училище за успех“ (5 октомври 2025 г.).

Светослав Стаменов представи отчет за напредъка и текущите задачи по организацията на Черноморския технологичен форум 2026, който ще се проведе във Варна от 7 до 9 октомври 2026 г. Под мотото „Технологии от седмо поколение без граници“, форумът ще събере представители на индустрията, академичните среди и публичния сектор от целия Черноморски регион. Основните теми ще обхващат изкуствен интелект, умен град, транспорт на бъдещето, морски и биотехнологии, автоматизация и киберсигурност.

Акцент беше поставен и върху образователните инициативи, включително Академия TechnoLab и програмата „ИИ за гимназисти“, които насърчават младите хора да развиват умения за работа с данни и да мислят като иноватори.

В края на срещата към всички присъстващи беше отправена покана за включване в предстоящите събития: Регионалната конференция на Лидер.БГ на 14 октомври, инициативата ТЕХНОСТАРТ Мотиватор на 15 октомври 2025 г., обучението „Мотивация – изкуството на мениджърските разговори“ на 24 и 25 октомври 2025 г., насочено към представители на бизнеса и образованието, семинара „Нежна сила - Говори, за да те видят“ на 13 ноември 2025 г. с гост лектор Анна Цолова, както и традиционния Коледен благотворителен бал на ИКТ Клъстер - Варна, който ще се състои на 29 ноември 2025 г. в хотел „Рослин Димят“.

Вечерта завърши с нетуъркинг коктейл, на който участниците обмениха идеи и очертаха нови възможности за партньорства.

„ИКТ Клъстер - Варна продължава да обединява хората, които градят технологичното бъдеще на региона. INSPIRE R&D Lab и предстоящият Черноморски технологичен форум са естествени стъпки в тази посока“, споделиха организаторите.

ИКТ Клъстер - Варна кани всички компании, университети и браншови организации да се включат като партньори, лектори или изложители в подготовката на Черноморския технологичен форум 2026.

Следете календара на предстоящите събития и ги посетете: https://ictclustervarna.com/timeline