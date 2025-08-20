Евакуираха над 150 работници заради пожар във фабрика в Сливен

Над 150 работници от предприятието "Миролио" в Сливен бяха евакуирани заради пожар, предаде бТВ.

По информация от пожарната огънят вече е загасен. Около 13 часа пламва покрива на сградата, огънят тръгва от фотоволтаиците на покривната конструкция.

Три пожарни коли са изпратени на място.

Всички служители са напуснали сградата, пострадали няма.