Евакуираха над 150 работници заради пожар във фабрика в Сливен

Над 150 работници от предприятието "Миролио" в Сливен бяха евакуирани заради пожар, предаде бТВ.
По информация от пожарната огънят вече е загасен. Около 13 часа пламва покрива на сградата, огънят тръгва от фотоволтаиците на покривната конструкция.
Три пожарни коли са изпратени на място.
Всички служители са напуснали сградата, пострадали няма.
