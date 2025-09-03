Екстремно и опасно: Деца си направиха селфи на 200 м над земята

Седем деца на възраст между 7 и 13 г. вдигнаха под тревога аварийни екипи на пожарната и МВР, след като решиха да си направят селфи на една от най-високите сгради в София, която се строи на входа на столицата. Тя се намира на бул. „Цариградско шосе“, съобщи бТВ.

„Имаше сигнал по 112, че деца са се качили на строителен кран на висока сграда над 200 метра на „Цариградско шосе“. Наш екип пътуваше натам, а същевременно СДВР обяви щаб на място, в който поискаха помощ от нас с осветление, което използваме при спасителни дейности“, заяви шефът на столичното звено "Аварийни дейности" Красимир Димитров.

За щастие се оказало, че децата са се прибрали.

Димитров обясни, че това не е единичен случай. В рамките само на последния месец е имало и други сигнали.

Изключително опасно е не само че децата са били на крана, но и самата сграда, защото тя не е остъклена в горната си част.