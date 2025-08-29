До подпорния хотел: Фирма изсече гора за 200 000 лв., РИОСВ я глоби 3500 лв. и й разреши да строи хотел, защото вече няма гора

Беззаконието продължава! 30 дка терен с дъбова гора е изсечен до голо през 2024 г. от фирма Алепу ЕООД недалеч от "Подпорната стена", съобщи председателят на Зелено движение Даниела Божинова.

Екологичното престъпление минава с глоба от 3500 лв. след споразумение с РИОСВ Бургас. За сравнение: изсечените дървета като дървен материал се изчисляват на 200 хил. лв.

Варварската сеч обаче е само част от по-голяма далавера със съдействието на държавните институции. Божинова обяснява каква е тя:

Големият номер обаче идва този август, 2025 г.

От извършеното посегателство срещу природата се извличат права - сега фирмата-обезлесител иска да прави голям курортен комплекс на разчистения терен и РИОСВ й дава зелена светлина, точно защото там вече няма гора.

Далаверата става още по-явна, когато РИОСВ решава да не се прави екологична оценка на Подробния устройствен план на новия курортен комплекс.

Официален пълномощник на фирмата извършила сечта, с която легитимира хотелите си е общинският съветник Димитър Сотиров от ГЕРБ, член на Комисията по околна среда, в Община Бургас.

Вчера Зелено движение изпратихме жалба до Министъра на околната среда срещу Решението на РИОСВ-БУРГАС да не се прави екологична оценка на Подробния устройствен план на курортния комплекс! Макар това да е само едно от поредицата нарушения и проблеми в този казус с унищожаване на природата и бетониране, разследван подробно от Биволъ.

Нарушени са Закона за опазване на околната среда, Закона за отговорност за екологични щети, Директивата за екологична оценка, Директивата за природните местообитания, пише още Божинова.

Новият комплекс, заради който е изсечена гората е в непосредствена близост до комплекса Свети Тома на нос Хумата, до блатото Алепу и Шофьорския плаж, познат от последната сцена на филма Оркестър без име.

Мястото е в защитена зона по Натура 2000.