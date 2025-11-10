Част от кварталите на Пловдив, Пазарджик и Казанлък се оказаха под вода

Част от кварталите на Пазарджик, Пловдив и Казанлък се оказаха под вода, вследствие на обилни валежи.
Клипове в социалните мрежи показват наводнени улици. Пострадали са транспортни артерии.
Гражданите сигнализират, че проблемите са дългогодишни, причинени от непочистени шахти и лош наклон.
В Пловдив пострада район "Тракия". Първоначално се смяташе, че ситуацията се дължи на падналия силен дъжд. Но се оказа, че се е спукал магистрален водопровод. Пожарната отводнява улиците "Генерал Кисяков" и "Генерал Дандевил".
Аварията се обяснява със старата водопреносна мрежа.
В Казанлък проблемите са с булевард "Александър Батенберг". Хората си ги обясняват със застояла се вода след дъждовете през уикенда.
Наводнените улици в Пазарджик:
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ДАНС и МВР влязоха в Лукойл. МО разположи антидрон система в Бургас
Украинска атака с дронове прекъсна електроснабдяването и отоплението в руския град Воронеж
ДАНС и МВР влязоха в Лукойл. МО разположи антидрон система в Бургас
Повече пенсионери през 2026