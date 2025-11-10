Част от кварталите на Пловдив, Пазарджик и Казанлък се оказаха под вода

OFFNews 10 ноември 2025 в 11:56 778 0
Наводнени улици

Снимка Скрийншот

Наводнена улица в Пазарджик

Част от кварталите на Пазарджик, Пловдив и Казанлък се оказаха под вода, вследствие на обилни валежи. 

Клипове в социалните мрежи показват наводнени улици. Пострадали са транспортни артерии.

Гражданите сигнализират, че проблемите са дългогодишни, причинени от непочистени шахти и лош наклон.

В Пловдив пострада район "Тракия". Първоначално се смяташе, че ситуацията се дължи на падналия силен дъжд. Но се оказа, че се е спукал магистрален водопровод. Пожарната отводнява улиците "Генерал Кисяков" и "Генерал Дандевил".

Аварията се обяснява със старата водопреносна мрежа.

В Казанлък проблемите са с булевард "Александър Батенберг". Хората си ги обясняват със застояла се вода след дъждовете през уикенда.

Наводнените улици в Пазарджик: 

