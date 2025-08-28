Божанов: Забрана на билбордове за хазарт и на терминали за анонимни залози

Депутатът от "Демократична България" Божидар Божанов предлага да бъдат забранени кеш терминалите, които приемат анонимни залози за хазарт, както и билбордите и знамена с хазартна реклама по пътищата.

"Хазартът е вреден. Той не може да бъде забранен, защото тогава ще процъфти нелегалният хазарт, но неговото агресивно промотиране, комбинирано с оставянето на вратички за уязвими групи, трябва да спре", пише Божанов.

Той е направил експеримент и успял да внесе в кеш терминал пари за залози с измислено ЕГН. Това доказва, че дори деца могат да играят хазарт свободно.

Ето какво пише депутатът в своя фейсбук профил:

Проблемът с прекомерното промотиране на хазарта не е решен. Ограничението за билборд-рекламата не се спазва и не се контролира - цели градове и цели магистрали са претъпкани с реклама на хазарт, повече от година след приемането на законовите промени. А Теменужка Петкова вече месец и половина не отговаря защо не се прилага законът.

Не са спазва и забраната за онлайн реклама (както предупредих тогава - текстовете са негодни поради сложността на онлайн рекламата).

Не се прилагат адекватно и не се контролират ограниченията за залагане на непълнолетни, регистрирани хазартно-зависими, социално слаби.

Направих експеримент. Регистрирах си акаунти с измислени ЕГН-та и измислени имена. И като минавах покрай един кеш-терминал в метрото, проверих дали мога да вкарам кеш. Може. От снимката съм заличил конкретния оператор, защото важи на практика за всички.

Тази проверка я направих след получени сигнали за този вид заобикаляне на закона. Деца могат да играят хазарт по този начин, без никой да разбере. Забранихме ваучерите, но анонимен кеш може да се вкарва и през терминали.

Затова, след като браншът на онлайн хазарта заобикаля напълно съзнателно ограничението за билборд реклама, и след като позволява кешови залози с измислени ЕГН-та, са нужни последващи изменения в Закона за хазарта.

Явно е нужна забрана и на билборд рекламата (както и на знамената, с които са осеяни основни пътни артерии на много български градове), и на терминалите за анонимен кеш за хазарт.

На ГЕРБ и ДПС им беше важно миналата година да притиснат телевизиите, като им ограничат рекламните приходи. Но оттогава техните институции не са свършили почти нищо, за да бъдат реално защитени хората от проблемите, произтичащи от хазарта.