Бивш образователен министър се обяви за оценка за дисциплина в училищата

Бившият образователен министър Сергей Игнатов смята, че в училищата трябва да има оценка за дисциплина.

"Специалистите трябва да вземат решение как да се прилагат оценките за дисциплина. Трябва да бъдем внимателни и да измислим как да се въведе. Откакто има училище в Древен Египет, има дисциплина", коментира той пред бТВ“.

Според него причината за зачестилите случаи на агресия между подрастващите е твърде либералният подход в отглеждане на децата, които смятат, че учителят нищо не може да им направи.

"Детето имитира своите родители и това, което наблюдаваме, основната болка е в състоянието на семействата. Тези деца или са лишени от любов, или от разбиране, или никой не говори с тях", посочи още проф. Игнатов.

Той напомни, че сме първенци по все още неработещи и неучещи на възраст от 16 до 34 г. Професорът отбеляза, че в България има държавническа безпътица.

"От една страна, можем да кажем, че обществото е такова, но внушава ли главата някакъв друг тип поведение. В парламента се бият, на улицата имаме агресия на хора зад волана, има огромен брой от хора, които търсят начин да се докажат", изтъкна още той.

По думите му на този фон политиците се държат по начин, който би се харесал на избирателите им.