4 дни без ток в Монтанско заради снежното бедствие

Стотици жители на планински села в Монтанско останаха без ток дни наред. След последните валежи в Община Георги Дамяново, в която има 13 населени места, електрозахранването прекъсна за денонощие. Спасението за местните са агрегати.

Собственичка на магазин разказа, че извадила саламите от хладилните витрини и ги сложила в снега, за да се съхранят. Георги посочи, че прекъсванията са често явление, а това се отразява на електроуредите.

Кметът на Говежда Младен Миронов обясни, че заради бурята в четвъртък има скъсани жици. Той сравни ситуацията с апокалипсис.

По думите им електроразпределителното дружество в Монтана не е извършило ремонтни дейности, мерки за предотвратяване на тези ситуации също не са взети.

От ЕРП-Запад не изпратиха представител, за да отговори на въпросите на местните, писмена позиция също не беше изпратена.

За две денонощия непрекъснат валеж на 2 и 3 октомври в различните селища на област Монтана са паднали между 60 и 84 литра на квадратен метър дъжд и сняг.

За тези две денонощия снеговалежът в района на прохода Петрохан достигна около 50 см, което създаде сериозни затруднения.