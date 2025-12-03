159 са жертвите на пожарите в Хонконг

Броят на жертвите от смъртоносния пожар в жилищния комплекс от небостъргачи Wang Fuk Court в област Тай По, Хонконг, достигна 159 души.
Пожарът, който започна на 26 ноември 2025 г., отне 43 часа и 27 минути, за да бъде потушен (до 10:18 ч. на 28 ноември). Сред загиналите е едногодишно бебе, а най-възрастната жертва е била на 97 години.
Засега около 30 души все още се водят за изчезнали.
Комплексът Wang Fuk Court, съставен от осем високи кули, е бил в процес на продължителен ремонт. Всички сгради са били покрити с бамбуково скеле и зелена предпазна мрежа.
Властите свързаха бързото разпространение на огъня с некачествената мрежа и стиропор, поставен пред прозорците на апартаментите. Има данни, че пожарните аларми в осемте блока не са функционирали ефективно или изобщо не са прозвучали.
Полицията съобщи, че шестима души, които по време на ремонтните дейности вероятно са деактивирали част от противопожарните аларми в комплекса, са арестувани по подозрение в подвеждащо представяне пред пожарната служба.
Първоначалната причина за пожара все още се разследва.
Във връзка с разследване за корупция и небрежност бяха арестувани двама директори на компанията Prestige Construction and Engineering Company, заела се с ремонтите на сградите.
Полицията е извършила обиск в офиса на фирмата, при който са иззети няколко кашона с документи като доказателство.
Властите съобщиха, че общият брой на задържаните по случая е достигнал 15 души към 3 декември.
Анна Сечински
Анна Сечински е студент по социология и начинаещ журналист. Интересува се главно от култура, световна политика и социални проблеми.
