12-то издание на Whiskey fest

Анна Сечински 02 ноември 2025 в 10:08 175 0
От петък (31.10) до днес (02.11) в София се провежда Уиски Фест. Той е най-големият уиски фестивал на Балканите и тази година отбелязва своето 12-то издание.

Събитието предлага уникална възможност да се потопите в света на уискито, рома и коняка. Представени са над 500 марки на повече от 40 щанда.

Хората на щандовете са изключително любезни и разказват с ентусиазъм за различните нотки във вкусовете, за историята и любовта си към уискито.

Около най-голямата зала са разположени и щандове за храна и пури, които със сигурност пасват на уиски естетиката.

За тези, които искат да задълбочат своите знания, фестивалът предлага майсторски класове с водещи експерти в индустрията. Чрез допълнително заплащане можете да се запишете за специализирани сесии.

Всеки има възможността да участва в множество томболи.

Повече информация може да намерите на сайта (https://whiskeyfestsofia.bg/) на събитието.

