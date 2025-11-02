12-то издание на Whiskey fest

От петък (31.10) до днес (02.11) в София се провежда Уиски Фест. Той е най-големият уиски фестивал на Балканите и тази година отбелязва своето 12-то издание.

Събитието предлага уникална възможност да се потопите в света на уискито, рома и коняка. Представени са над 500 марки на повече от 40 щанда.

Хората на щандовете са изключително любезни и разказват с ентусиазъм за различните нотки във вкусовете, за историята и любовта си към уискито.

Около най-голямата зала са разположени и щандове за храна и пури, които със сигурност пасват на уиски естетиката.

За тези, които искат да задълбочат своите знания, фестивалът предлага майсторски класове с водещи експерти в индустрията. Чрез допълнително заплащане можете да се запишете за специализирани сесии.

Всеки има възможността да участва в множество томболи.

Повече информация може да намерите на сайта (https://whiskeyfestsofia.bg/) на събитието.