12 от първите 14 песни в класацията на „Билборд“ Хот 100 са на Тейлър Суифт

Една седмица, след като Тейлър Суифт написа история, заемайки първите 12 места в класацията на „Билборд“ Хот 100 с песни от новия си албум The Life of a Showgirl, суперзвездата запазва осем от тях в топ 10.

Всички 12 песни от албума продължават да се нареждат сред първите 14 в чарта.

Хитът "The Fate of Ophelia" остава на върха за втора поредна седмица, докато албумът "The Life of a Showgirl" заема първото място в „Билборд 200“ за втора седмица, след рекордния си дебют с над 4 милиона продадени еквивалентни единици.

Това е едва петият случай в историята на ''Хот'' 100, при който един изпълнител заема 12 от първите 14 позиции. Четири от тези постижения са на самата Суифт. Преди това тя оглави първите 14 места с The Tortured Poets Department през май 2024 г., както и 12 от 14 с Midnights през ноември 2022 г. Единственият друг артист с подобно постижение е Дрейк, който постави 12 песни в топ 14 при дебюта на "Certified Lover Boy" през септември 2021 г.

Две песни пробиват господството на Суифт в топ 14 на Хот 100 - едната е Golden на група „Хънтрикс" от анимацията „Кей-поп: Ловци на демони" на „Нетфликс“, която се изкачва от 13-о на трето място, след като осем седмици беше на първа позиция.

Песента Ordinary на Алекс Уорън, която беше лидер в Хот 100 за 10 седмици от началото на май, се качва от 14-о на четвърто място.