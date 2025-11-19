Катерина и Кольо, които не са актьори или риалити звезди, но гледаме по телевизията

Поредица от щастливи случайности и споделени моменти - такава е историята на Катерина, Кольо и... Lidl. Да, същите Катерина и Кольо, които се усмихват от телевизионния екран, из Интернет и социалните мрежи, от билборда на улицата или от страниците на брошурата на търговската верига.

Но кои са Катерина и Кольо, и има ли ги наистина?

Можете да ги срещнете на много места - забързани из софийските улици, безгрижни на някой плаж, търсещи нови приключения из пътищата на България и света, със своите ежедневни грижи и хубави моменти. В известен смисъл, те са събирателен образ, в който мнозина могат да разпознаят себе си или свои познати. Но отвъд това - Катерина и Кольо са напълно реално семейство. А тяхната история с Lidl започва с една сватбена снимка, направена пред магазин на веригата в Бургас.

Връщаме се 15 години назад

Катерина и Кольо са ученици - в шести и в девети клас. Тя живее в София, той - в Стара Загора, и в онзи момент не предполагат за съществуването на другия. Ако попитате Кольо с какво в спомените си свързва 2010 година, освен - вероятно - за типичните за възрастта трепети, той ще разкаже за вълненията на малки и големи около откриването на първия магазин на Lidl в града на липите. На 25 ноември 2010 г., в рамките само на един ден, търговската верига отваря вратите на общо 14 обекта из страната. Катерина не си спомня много от 2010-а, макар че предполагаме, че най-вероятно е харчила джобните си за сладолед.

От сладоледа до ефира

Години по-късно Катерина и Кольо си казват заветното „Да“. Случайно или не, сред сватбените снимки е кадър пред Lidl - с любимия и на двамата сладолед. Когато наскоро екипът на Saatchi & Saatchi, рекламен партньор на търговската верига, попада на тази снимка в Интернет, тя се превръща в перфектното вдъхновение за кампанията по повод рождения ден на ритейлъра, който той празнува под мотото „15 години верига от любими моменти“. И така екипът влиза в контакт с младото семейство. При разговорите с двойката всички, ангажирани в процеса, разбират, че историята е толкова автентична, че няма много място за въображение. Кольо и Катерина си имат любими продукти в Lidl, любими собствени марки и любими моменти, които свързват с марката - също като много други потребители, за които магазинът на Lidl на съседната улица и по пътя към вкъщи е задължителна спирка за седмичния пазар или за някое спонтанно желание.

С голям ентусиазъм двамата се превръщат в главните герои на празничната кампания. Редица техни любими случки, спомени и вълнения от последните години се запечатват в емоционалния клип, който стои в основата на кампанията. Всички кадри се заснемат в рамките на по-малко от 48 часа. На част от снимките през деня на терен е и шестмесечният Симеон.

Сладоледът, разбира се, също е основен „образ“ в рекламата. Но как всъщност Катерина и Кольо се озовават в Lidl на сватбения си ден – във видеото ги виждаме да преминават щастливо през регалите с букет и със… сладолед в ръка? Художествена измислица или реалност е това? Нека разберем от самите тях.

„Да“ с вкус на бял шоколад и ягоди

„Сватбата ни бе във вила близо до Бургас - в село Росенец. Оттам всички трябваше да стигнем до обредния дом, който е точно до Морската градина, но в центъра на града достъпът с кола е затруднен. Затова решихме сборният пункт за всички ни да е на паркинга на близкия Lidl - и оттам да се придвижим до ритуалната зала. Lidl беше най-подходящото място - локация, която всички познават, а и разполага с голям и удобен паркинг“, разказва Кольо.

Катерина си спомня ясно момента, в който решава да влезе за любимия си сладолед с бял шоколад и ягоди без въобще да се замисли, че е в булчинската си рокля. „Когато влязохме в магазина, фотографката ни Женя ни последва и документира как обикалях в бяла рокля из магазина. Търсех любимия сладолед и знаех къде да го намеря. Така и така нямахме сватбена торта, но затова пък щяхме да имаме сладолед от Lidl за всички“.

Снимки: Личен архив

Семейство фенове

„И преди да се срещнем, всеки посвоему харесваше Lidl. А сега любимите моменти с марката са семейни. Любими са ми спортните облекла и екипировка - дъмбели, лежанка за коремни преси, гирички, тениски. Обожавам и художествените материали – обичам да рисувам и да майсторя разни неща. Всъщност всичко в магазина ни харесва. За нас, особено като младо семейство с малко дете, качеството и цената са много важни, а в Lidl винаги намираме и двете“, казва Катерина.

Кольо пък е фен на марката Parkside – има домашна работилница, оборудвана с уредите, закупени именно от Lidl. „Аз също съм фен на Parkside!“, включва се Катерина. Споделя ни, че съвсем скоро ще представи на пазара ръчно изработени бижута, създадени именно с помощта на инструментите от Lidl.

Семейството обича да пътува и по традиция се отбива в Lidl във всяка държава, която посещава.

Катерина и Кольо не забравят и любимите покупки за най-новия фен в семейството: разчитат на Lidl, за да се снабдят с всичко необходимо за малкия Симеон - бебешки пюрета, пелени и дрешки на марката за бебета и деца на Lidl Lupilu.

И още повече споделени любими моменти

В процеса на разработването на рекламата, екипът, осъществил продукцията, и семейството, споделят много общи емоции - любим момент на всички е първата им среща: след дни на комуникация по телефон и имейл, те се виждат за първи път на живо. Бебето Симеон, разбира се, също е „на линия“. Създателите на кампанията имат чувството, че познават Катерина и Кольо от години. Знаят толкова техни истории. Най-голямото предизвикателство в работата е да съберат десетки любими моменти в броени секунди и в няколко рекламни кадъра. А как са се чувствали Катерина и Кольо в новата си роля на рекламни лица, които в реалния живот се занимават с нещо съвършено друго - съответно с графичен дизайн и компютърни технологии?

„В началото ни бе трудно да се отпуснем, но бързо осъзнахме, че не е нужно да влизаме в роля - ние сме фенове на бранда и извън рекламата“, разказват двамата и понечват да вдигнат телефона на поредния приятел, който иска да знае хората от рекламата на Lidl наистина ли са те.