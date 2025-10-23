След успешна операция на гласните струни Джон Бон Джоуви обяви турне

Джон Бон Джоуви е готов да се завърне на музикалната сцена, след като успешно премина операция и рехабилитация, наложили се заради проблем с гласните струни, открит през 2022 г., предаде Асошиейтед прес.

През следващото лято неговата група "Бон Джоуви" ще тръгне на първото си турне от четири години насам. Турнето, озаглавено "Forever," ще започне с четири поредни концерта в легендарната зала "Медисън Скеуър Гардън" в Ню Йорк, след което групата ще посети Единбург, Дъблин и Лондон.

„Има много радост в това съобщение - радост, че можем да споделим тези нощи заедно с нашите невероятни фенове и радост, че групата може да бъде заедно“, заяви Бон Джоуви в съобщение, цитирано от АП. „Говорих много за благодарността си, но ще го кажа отново - дълбоко съм благодарен, че феновете и колегите ми от групата бяха търпеливи и ми дадоха необходимото време да се оправя и да се подготвя за турне. Готов съм и съм развълнуван!“

Последният концерт на „Бон Джоуви“ се състоя на 30 април 2022 г. в Нашвил - събитие, което може да се наблюдава и в документалния филм на Hulu от 2024 г. „Благодаря, лека нощ: Историята на „Бон Джоуви“.

Предварителната продажба на билети за концертите през следващата година започва във вторник, а стартът на общите продажби е на 31 октомври.