Стивън Кинг: Тръмп е хорър история, която може да има добър и лош край

13 август 2025
Ако президентът на САЩ Доналд Тръмп беше герой от книга на ужасите, историята би могла да има както „добър“, така и „лош“ край. Това заяви в интервю за The Guardian американският писател Стивън Кинг, известен с неприязънта си към настоящия американски лидер.

Кралят на хоръра беше помолен да измисли край за „Америка на Тръмп“. На това Кинг отговори, че „добрият край“ би бил импийчмънтът на президента. Но според него, тази история може да има и лош край.

„Лошият край би бил, ако получи трети мандат и поеме пълен контрол над всичко. Все пак е история на ужасите. Тръмп е хорър роман, нали?“ - каза Стивън Кинг.

Писателят е един от най-непримиримите противници на Доналд Тръмп. Когато Тръмп започна серия от атаки срещу Зеленски през февруари, обвинявайки го в започване на войната и изграждане на диктатура в Украйна, Кинг нарече президента на САЩ „любовник на Путин“ и „предател“.

Кинг не можа да мълчи след кавгата на Зеленски с Тръмп в Белия дом. В социалните мрежи писателят нарече американския президент „лай*о“ и отбеляза, че той трябва да се срамува от поведението си.

