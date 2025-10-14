Експерти подготвят съвременна експозиция в музей ''Конака'' във Видин

Историци, археолози, нумизмати и архитекти подготвят документация за създаване на напълно нова експозиция в музей „Конака“ във Видин. Настоящата е направена и открита през далечната 1977 г. До днес, повече от 45 години, тя не е променяна и обновявана, вече е остаряла като съдържание и изпълнение. Предвижда се да бъдат създадени нови експозиции „Праистория“, „Античност“, „Средновековие“ и „Възраждане.“

Вниманието в тях ще бъде фокусирано върху уникалните теми, които имат надрегионален характер и са забележителен принос на Видинския край в български, балкански и европейски контекст. Акцентите ще бъдат върху тези части от регионалната история, които не могат да бъдат видени на друго място.

Пълната тематико-експозиционна документация ще бъде внесена за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство и МК, което е задължително условие, за да може на следващ етап да се кандидатства за финансиране и за реализиране на самата експозиция.

Идеята за изцяло обновена и съвременна експозиция, която да покаже ценните находки, обогатили фонда на музея през последните години, не е нова, но едва сега са осигурени необходимите средства, с които ще бъде обезпечен първият етап на инициативата.

Проектът се изпълнява със средства от Министерството на културата и съфинансиране от Регионален исторически музей - Видин. В рамките на одобреното финансиране ще бъдат изготвени научна концепция, тематична структура, тематико-експозиционни планове и проект за пространствено-художествено оформление. С разработването на научното съдържание е ангажиран екип от Регионален исторически музей – Видин, а архитектурният дизайн се подготвя от утвърдена фирма в бранша. Проектът на РИМ-Видин се реализира в партньорство с община Видин и Фондация „Феникс 21 век“.

ТОЗИ ПРОЕКТ Е РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА.