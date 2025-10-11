Вълна удави акции, петрол и крипто, инвеститорите потърсиха сигурност в книжата и златото

Засилващото се търговско напрежение между САЩ и Китай предизвика шок на пазарите в петък и удави акциите, петрола и криптовалутите, а инвеститорите потърсиха сигурност във възприеманите като стабилни държавни ценни книжа и злато.

Заплахата на президента Доналд Тръмп за „масивно увеличение“ на митата за Китай разтърси Уолстрийт в края на една и без това нестабилна седмица, през която се засилиха опасенията за балон в компаниите за изкуствен интелект. Неговите коментари доведоха до спад на S&P 500 с 2,7%. Технологичният индекс Nasdaq 100 загуби 3,5%. Доларът отбеляза спад в края на най-добрата си седмица за тази година. Суровият петрол се понижи с над 4%, пише "Блумбърг".

Тръмп може да наложи допълнителни 100-процентови мита на Китай, като се мотивира с новия, увеличен контрол върху износа на редкоземните елементи. Освен мита, ще има и по-строги експортни правила за критично важно софтуерни продукти, посочва "Уолстрийт джърнал". Китай доминира световния пазар на редкоземни минерали, които са ключови са високите технологии.

Новите мита и правила трябва да влязат в сила от 1 ноември.

Новината веднага се отрази на пазарите. Индексите S&P 500 и Nasdaq регистрираха срив с нива, невиждани от 10 април досега. Сривът дойде след рекордното покачване на акции в последните седмици.

По време на редовната сесия акциите на Уолстрийт тръгнаха надолу. Dow Jones Industrial Average затвори със спад от 1,90%.

Разпродажбата поражда опасения, че високите оценки на фондовия пазар, водени от ентусиазма около изкуствения интелект, могат да доведат до значителен спад, пише "Ройтерс". S&P 500 и Nasdaq достигнаха рекордни върхове в четвъртък и са се повишили съответно с около 11% и 15% през 2025 г. Dow Jones е спечелил около 7% от началото на годината. Високите оценки съживиха спомените за дотком балона от края на 90-те години на миналия век, който се спука през 2000 г.

Вертикално надолу в петък тръгнаха и криптовалутите, като биткойн се срина за ден от 122 000 до 108 000 долара, а днес се търгува за 112 000. Над 20% е спадът при доджкоин само за ден, 20 процента - за кардано, а около 17 - за солана. Етериум се срина от 4390 до 3515 долара и тази сутрин се търгува за около 3780.