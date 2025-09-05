Путин предупреди за дефицит на газ в Русия, страната минава на въглища

С най-големите доказани запаси от газ в света от над 60 трилиона кубически метра, Русия може да се изправи пред газов дефицит. Това заяви президентът Владимир Путин на Източния икономически форум във Владивосток.

„Заплашва ни газов дефицит“, каза Путин на представяне на резултатите от развитието на регионите на Далекоизточния федерален окръг. Той добави, че има и други въпроси, които изискват „специално внимание“. „Нямаме връзки между различните компоненти на енергийната инфраструктура; нашата мрежова икономика изисква развитие“, изброи президентът.

Във връзка с евентуалния газов дефицит Путин предложи преминаване към въглища, чиито запаси, според него, „ще стигнат за почти хиляда години“.

„Всички запаси от въглища ще стигнат за 900 години, които, разбира се, могат да се използват много по-ефективно, с по-голяма ефективност и при спазване на всички екологични изисквания“, цитира президента ТАСС.

Според Путин признаци на газов дефицит вече се виждат в Далечния изток.

„Понякога е трудно да се снабдяват нови предприятия“, обясни той, добавяйки, че през следващите години се прогнозира „многократно увеличение на търсенето“ на газ в Далекоизточния федерален окръг.

Според руското Министерство на енергетиката, Русия в момента разполага с 63,4 трилиона кубически метра газови резерви, което би трябвало да е достатъчно за 100 години производство. През 2020 г. Сметната палата оцени руските резерви на 20% от световните, но предупреди, че те ще стигнат само за 50 години. В същото време висококачествените запаси от „сух газ“ (тоест почти чист метан) са „значително по-ниски от общите“, пише Сметната палата.

Производството на газ в Русия намалява от началото на войната с Украйна, която отряза „Газпром“ от ключовия европейски пазар. Ако през 2021 г. са произведени 762,8 милиарда кубически метра, то през 2022 г. - само 673,8 милиарда кубически метра. През 2023 г. производството спадна до 638 ​​милиарда кубически метра, най-ниското ниво от 6 години. Миналата година то се увеличи до 685 милиарда кубически метра, но остана с 10% под нивото отпреди войната.

След като загуби повече от половината от износа си, „Газпром“ обещава да изпраща излишния газ на руските потребители. Пълната газификация на страната ще бъде завършена до 2030 г., обеща ръководителят на компанията Алексей Милер преди две години на среща с Путин. По-рано той заяви, че 35 региона на Руската федерация ще бъдат напълно газифицирани до 2026 г.

Към края на 2024 г. нивото на газификация в Русия е 74,7%, според Министерството на енергетиката. Според държавната програма за развитие на енергетиката, през 2025 г. то трябва да се увеличи до 75%, през 2026 г. - до 75,8%, а през 2027 г. - до 76,7%.