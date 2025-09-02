Премиерът обяви, че данъците и осигуровките няма да се вдигат

Данъчно-осигурителната тежест няма да се увеличава, обяви категорично премиерът Росен Желязков пред журналисти в Бургас.

Така той опроверга тиражирани в публичното пространство твърденията за предстоящо повишаване на ДДС и други данъци. Вчера бившият финансов министър Симеон Дянков предложи ДДС да се вдигне на 22%. Той допълни, че прогнозите на правителството за събираемостта на налозите са "абсолютно нереалистични".

"Ако правителството имаше намерение да увеличава данъчно-осигурителната тежест, щеше да го заяви ясно и категорично – чрез актове на кабинета, чрез официална комуникация, чрез предложения към законодателя и накрая със Закона за бюджета за следващата година", подчерта обаче Росен Желязков.

И декларира, че правителството ще продължи да работи за финансова дисциплина и балансиран бюджет.

По темата с имотите с отпаднала необходимост премиерът заяви, че е предвидена ясна последователност – първо да се предоставят на общините, след това да се използват за обезщетения при отчуждения, после да се включват в концесии за публични услуги и едва ако няма друга възможност – да се продават.

"Не става дума за разпродажба, а за управление. Целта е имотите да не се рушат, а да носят доход и да бъдат в полза на хората и общините", подчерта министър-председателят.

Той отхвърли спекулациите, че държавното имущество се разпродава. По думите му МС систематизира информацията за имотите – те не са 4400, а много повече. И се похвали, че правителството му прави нещо, което друг кабинет не е правил досега – да обяви кои са, къде са и как могат да бъдат използвани.