НСИ: Увеличават се броят на местата за настаняване

Броят на местата за настаняване се увеличава с 2.2%, а на леглата в тях - с 3.6%, в сравнение с миналата година, съобщават от НСИ.

През юни 2025 г. в страната са функционирали 3369 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 145 100 стаи и 325 700 легла в тях.

Общият брой на нощувките е 3 831 000, или с 8.4% повече в сравнение с година по-рано. Чуждите граждани са реализирали 2 627 400 нощувки, а българските - 1 203 600 нощувки.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 79.1% от общия брой нощувки на чужди и 45.9% - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 14.3% от нощувките на чужди и 23.4% - на български граждани, докато в тези с 1 и 2 звезди те са съответно 6.6 и 30.7%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 6% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига 1 096 400, като е отчетено увеличение при чуждите граждани с 13.9% и намаление при българските граждани с 1.9%. Нощувалите български граждани са 503 300 и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 593 100 със средно 4.4 нощувки, като 77.6% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 39.6%, като се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 51.6%, следват тези с 3 звезди - 32.2%, и с 1 и 2 звезди - 21.3%.

Приходите от нощувки се увеличават с 26% спрямо същия месец на предходната година и достигат 340.7 млн. лв., като 243.1 млн. лв. са от чужди, а 97.6 млн. лв. - от български граждани.