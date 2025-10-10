Фермери и преработватели се обявиха против ограниченията при търговията и износа на млечни и месни продукти

Шест водещи организации в секторите „Животновъдство“, «Млекопреработка» и «Растениевъдство» се обявиха категорично против всякакви държавни мерки, които поставят под риск произвоството, износа и свободната търговия на български млечни и месни продукти.

Те заявиха позицията си за справедливост и равни права и задължения за всички на символичен протест «В защита и подкрепа на българското производство» по повод първото посещение у нас на еврокомисаря по земеделие Кристоф Хансен.

Фермерите и преработвателите, отговорни за над 75% от млечните и месни продукти, произведени у нас, разобличиха изкуственото противопоставяне в сектора, което заинтересовани страни внушават – и с което оказват некоректен натиск върху институциите и пречат на възможните решения. Реалните производители на българска храна, малките фермерски стопанства, които доставят суровина, и преработвателите на месни и млечни продукти имат общи интереси и трябва да търсят решение заедно. Организациите предупредиха за реален риск от изчезване на родното производство при въвеждане на популистки мерки и настояха да участват активно в решенията, които засягат животновъдството, преработката на мляко и здравето на дребните преживни животни.

«Ние всекидневно произвеждаме, инвестираме в технологии, осигуряваме работни места, плащаме данъци, стимулираме развитието на целия сектор. Ако държавата предприеме популистки мерки, включително с ваксинация, износът и свободната търговия на мляко, месо и преработени продукти ще бъдат прекратени, производството ни ще спадне драстично, малките производители, които ни доставят суровина, ще обявят фалити при здрави животни, а качествената българска храна постепенно ще изчезне от трапезата», коментира Александър Алексиев, “Български фермерски кооператив” (БФК).

Вместо изкуствено противопоставяне между малки и големи, производители и преработватели, организациите призовават за реална държавна подкрепа за подобряване на условията за всички. Те се обявиха катеорично против политизацията на темата и не подкрепят популисткото искане на оставката на министъра на земеделието и храните Георги Тахов – вместо това предлагат засилване на диалога.

Решенията, за които организациите настояват с цел оздравяване на сектора, включва прекатегоризация на всички животновъдни стопанства съгласно европейските и национални изисквания. Предлагат и допълнителни мерки като осигуряване на ветеринарни лекари в малките населени места, подмяна на животни с високопродуктивни породи, дезинфекция на входа и изхода на стопанствата и други.

Приоритет за производителите, който ще помогне за изсветляването на сектора и по-добрите условия за разивие на всички ферми, е премахването на модуларната ставка и връщане на изискването за доказване на реализация при обвързаната подкрепа.

Производителите и преработвателите, които членуват в организациите „Български фермерски кооператив“ (БФК), Национална асоциация на млекопреработвателите (НАМ), Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ), Национален съюз на говедовъдите в България (НСГБ), Обединени български животновъди (ОБЖ) и Обединени земеделски производители (ОЗП), настояват още и за прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) с фокус върху стимулиране, а не санкциониране на фермерите.