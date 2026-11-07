България е получила обратно над 245 млн. евро за военната помощ за Украйна

Общо 245 231 834 евро са възстановени за предоставената от Министерството на отбраната военна и военно-техническа помощ за Украйна за периода 2022 г. - октомври 2026 г, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, цитиран от БТА.

Думите му са в отговор на въпроси на депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев. По линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира – ЕИПМ (European Peace Facility – EPF) са получени около 5 111 833 евро, а по линия на сключени споразумения със съюзни държави - 240 120 000 евро.

Димитър Стоянов посочва, че за 2024 г. са получени 29 400 000 евро и са разходвани за капиталови разходи по Инвестиционната програма за национални проекти, за 2025 г. са получени 178 220 000,20 евро, от които 122 008 648,52 евро са назначени за разходване в рамките на бюджета на МО по Програмата за приоритетни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025–2028 г., а 56 211 351,68 евро са преведени в републиканския бюджет за съответната 2025 г. За 2026 г. са получени 32 500 000 евро, централизирани в републиканския бюджет, които до момента по бюджета на МО не са осигурявани за извършване на разходи, съобщава БТА.

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