Украинските въоръжени сили нанесоха нов удар по стратегическия кримски мост в ранните часове на 16 ноември. Атаката доведе до спиране на автомобилното движение по съоръжението, което свързва окупирания Кримски полуостров с територията на Русия през Керченския проток. За удара съобщи назначеният от Москва ръководител на окупирания Крим Сергей Аксиьонов. По думите му движението по моста ще остане ограничено поне до обяд, а в Керч е сформиран оперативен щаб за отстраняване на последствията от атаката.

Според информация на руски канали в Telegram около 2000 автомобила са останали блокирани от двете страни на моста. Проруският канал ''Два майора'' твърди, че един от украинските реактивни дронове е поразил арка на съоръжението. Според същия източник пораженията не са критични, а железопътното движение е възстановено. Тази информация обаче все още не е независимо потвърдена.

Руското министерство на транспорта потвърди, че инфраструктурата на моста е била атакувана с украински безпилотни апарати. По предварителни данни няма пострадали. Специалисти оценяват нанесените щети и възможността автомобилното движение да бъде възстановено в реверсивен режим. Атаката срещу Кримския мост е част от по-мащабна украинска операция срещу обекти на територията на Русия и окупираните украински земи. През нощта са регистрирани удари и пожари в Ростовска област, включително в района на петролни бази край град Азов. Съобщава се и за атака срещу Илския нефтопреработвателен завод в Краснодарския край.

Кримският мост е с дължина около 19 километра и има ключово логистично значение за руските окупационни сили. Освен за граждански транспорт, съоръжението се използва и за снабдяване на руските военни части в Крим и Южна Украйна. Прекъсването на движението по него затруднява транспортните връзки между Русия и окупирания полуостров. Мостът беше построен след незаконното анексиране на Крим през 2014 г. и се превърна в един от най-значимите инфраструктурни проекти на Владимир Путин. Автомобилната му част беше открита през 2018 г., а железопътната връзка започна да функционира през 2019 г.

Това не е първата украинска атака срещу съоръжението. На 8 октомври 2022 г. мощна експлозия разруши части от автомобилното платно и предизвика пожар на железопътната инфраструктура. През юли 2023 г. мостът отново беше повреден при операция с украински морски дронове. За Киев Кримският мост остава важна военна цел заради ролята му в снабдяването на руските сили. Ударите срещу него имат и символично значение, тъй като съоръжението се превърна в един от най-разпознаваемите символи на руската окупация на Крим.

Към момента украинските власти не са представили официални подробности за операцията от 16 ноември, а окончателният размер на щетите остава неизвестен.

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