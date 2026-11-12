Новото строителство в България се срина с 27 процента

Новото строителство в България отчита осезаемо забавяне през третото тримесечие на 2026 г., като стартираната разгъната застроена площ (РЗП) в страната се е свила с 27% спрямо същия период на 2025 г. Това показват данните от последния тримесечен доклад на Националния регистър за строителство и реконструкции (BCC.bg). Индексът на строително-инвестиционната активност BCC Market Index също достига най-ниската си стойност за последните три години.

Въпреки общото национално понижение, данните разкриват съществени различия между отделните сегменти и региони. Докато жилищното строителство в София се забавя, търговските и промишлено-складовите обекти отчитат значителен ръст.

Според доклада на BCC.bg през периода юли–септември 2026 г. стартираната разгъната застроена площ в страната възлиза на приблизително 1,53 млн. кв. м. Това представлява спад от 27% на годишна база и около 43% спрямо предходното тримесечие.

Показателят за стартирана РЗП е сред основните ранни индикатори за развитието на строителния сектор, тъй като измерва обема на новите проекти, по които реално започват строителни дейности. Макар тримесечните изменения да са повлияни от сезонността, мащабът на понижението, съчетан с отрицателната годишна динамика, показва ясно отслабване на потока от нови строителни проекти.

По-широката картина за състоянието на строителния пазар се допълва от BCC Market Index. В ноемврийското си издание индексът достига 120,2 пункта, което е с 24,1% под равнището от година по-рано (158,3 пункта). Това е най-ниската му стойност за последните 36 месеца.

За сравнение, през март 2026 г. индексът е бил 163,4 пункта, което означава, че за осем месеца стойността му е намаляла с приблизително 26%. Въпреки това BCC Market Index остава над дългосрочното си референтно равнище от 100 пункта (изчислено на база периода 2005–2025 г.), което показва, че активността все още е над историческата база за сравнение.

Детайлните данни на BCC Market Index за София-град показват съществени различия между жилищното, търговското и промишлено-складовото строителство. Докато общата строително-инвестиционна активност в страната се забавя, някои сегменти в столицата демонстрират значителна динамика.

- Жилищни сгради: Индексът достига 161.5 пункта, отчитайки понижение от 8.5% на годишна база.

- Търговски сгради: Отчетен е ръст от 116.3% спрямо година по-рано, като индексът достига 131.8 пункта.

- Промишлени и складови сгради: Стойността на индекса е 160.2 пункта, което представлява увеличение от 46.6% на годишна база.

Тези различия показват, че зад общото национално забавяне се наблюдават разнопосочни процеси.

Данните на BCC.bg съвпадат с по-широка тенденция на по-слаба активност на пазара на недвижими имоти. По информация на Агенцията по вписванията през третото тримесечие на 2026 г. в България са вписани 45 312 продажби на имоти, което е спад от 22.1% спрямо същия период на 2025 г. (58 184 продажби).

Понижението се наблюдава и в най-големите градове – с 21.2% в София, 23,9% в Пловдив, 26.3% във Варна и 14.3% в Бургас. Така едновременно се наблюдава отслабване на имотните сделки и намаляване на новите строителни стартове.

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