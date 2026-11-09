Любомир Дацов за бюджета: Нищо чудно през 2031 г. отново да сме в позиция на свръхдефицит

Спадът на дефицита е много малък. Нищо чудно някъде през 2031 г. България отново да бъде в позиция на свръхдефицит. Много съществен недостатък е този отказ от реформи. Това Любомир Дацов от Фискалния съвет каза пред БНР, след като бюджетът за 2027 г. беше представен в УНСС.

Според Любомир Дацов усилията за ограничаване на бюджетния дефицит се основават предимно на временни мерки за намаляване на разходите, съсредоточени основно през 2027 г. През следващите години не се предвиждат съществени промени, които да окажат значително влияние върху приходите в бюджета. Основната тежест за намаляване на дефицита отново пада върху съкращаването на капиталовите разходи, докато текущите разходи остават почти непроменени. По думите му именно това е един от основните проблеми, на които е обърнала внимание и Европейската комисия в обсъжданията на бюджетната рамка.

Все пак Дацов отчете, че се намираме в условия на процедура по свръхдефицит.

"Който и да управлява, трябва да го намали. Никой не е измислил нищо различно от това или да свива разходи, или да увеличава данъци. Който и да е управляващ, трябва да предприеме непопулярни мерки. Големият въпрос е как правиш това. Когато правиш структурни реформи, винаги след това ефектите от тях се връщат и компенсират", коментира още той.

Любомир Дацов допълни, че още при приемането на бюджета за 2026 г. Фискалният съвет е препоръчал по-бързо свиване на бюджетния дефицит. Той посочи, че според прогнозите през 2028 г. се очаква забавяне на икономическата активност, поради което изборът на подходяща фискална стратегия ще бъде от ключово значение.

В енергетиката има много въпросителни, посочи Дацов.

"От няколко години са проблемите с високите цени. Толкова много компенсационни пари се изсипаха, но никой значително не промени модела на функциониране на енергетиката. Държавата нищо не подарява. Тя изземва определени приходи от сектора и ги преразпределя към останалата част от бизнеса под формата на субсидии", каза той.

Ако продължаваме да не правим необходимите стъпки, ефективността на втория пенсионен стълб ще бъде силно намалена, предупреди той.

"При тази структура на демографията нищо друго не може да се направи. Един от големите проблеми е, че в него няма достатъчно натрупване".

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