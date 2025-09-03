БНТ ще излъчи футболните срещи с Испания и Грузия

На 4 септември, четвъртък, от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 ще излъчат пряко срещата между националните отбори по футбол на България и Испания.

На 7 септември, неделя, „лъвовете“ гостуват на Грузия, като срещата е от 16:00 ч. и ще бъде излъчвана отново по БНТ 1 и БНТ 3, съобщава националната телевизия.

Двубоят с Испания е първи и за двата тима в световните квалификации за Мондиала в Съединените щати, Канада и Мексико през 2026 г. Срещата на представителния ни тим с европейския шампион ще се играе пред пълни трибуни на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Студийната програма на обществената телевизия с водещ Радостин Любомиров започва в 21:00 ч. Експертното си мнение ще дадат Владимир Манчев, Светослав Дяков и Велизар Димитров, които ще анализират срещата. Зрителите ще видят и специално интервю с легендата на българския футбол Христо Стоичков. Коментатор на мача е Илиян Енев, а всички отзиви преди и след двубоя почитателите на футбола ще видят в интервютата на Стефан Георгиев и Виктория Георгиева.