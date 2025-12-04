Висша математика по брюкселски

Серия от медийни публикации в сърцето на Европа Euractiv, EU Reporter и Brussels Signal повдигнаха през последните дни някои въпроси: Докъде се простира влиянието на анти-тютюневите НПО-та в оформянето на новата европейска политика за акцизите върху тютюневите и никотиновите изделия? Защо ключови параметри за нивата на облагане на нагреваемия тютюн от новия текст на акцизната директива от Датското председателство съвпадат с препоръките от документ на НПО [SmokeFree Partnership] от 30 септември, месеци след публикуваната на 16 юли от Европейската комисия нова Директива за тютюневите акцизи? Защо в последния момент на 6-месечния си мандат Датското председателство внася драстично променен текст на Директивата за тютюневите акцизи?

„Супер данъци“ и сянката на НПО-влиянието

По данни на EU Reporter, според новия текст не само не се намалява обявената от редица страни за свръх висока минимална ставка от €215/kg за тютюна за свиване на цигари и €215/хил. цигари, а се увеличава над два пъти минималната ставка за нагреваемия тютюн - от предложеното от Комисията 155/kg на €360/kg. Това представлява 132% увеличение на акциза, което производителите ще прехвърлят върху крайните цени на продуктите.

Държавите-членки ще решават трудна логическа задача по брюкселски: Каква е логиката за 1 kg тютюн да се дължи €360 - ако е за нагряване, а €215 – ако е за пушене?

Според изданието и справка в документа на НПО, цифрата €360/kg не произлиза нито от оценките на Комисията, нито от дискусиите в Съвета, нито от облагането на тези продукти в държавите-членки. Съвпадението с препоръката на Smoke-Free Partnership е очевидна.

Brussels Signal допълва, че редица ключови дефиниции - като тези за „суров тютюн“ и „електронни цигари“ например - също са пренаписани така, че да отговорят на целите за максимално облагане, формулирани от НПО-та, а не на позициите на държавите членки.

Предложението отрязва от дефиницията на суровия тютюн първият етап от ръчната обработка, след брането на листата, а именно сушенето, което е типична дейност за земеделските производители на тютюневата суровина, така създавайки съмнения за намерения тютюнът да се облага още в първата фаза на сушенето при тютюнопроизводителите. Каква реакция ще имат страните с тютюнопроизводство предстои да се разбере.

Страните-членки трябва да напишат до дни домашното, дадено им от Дания, но предложените промени се оценяват от експертите като политически взривоопасни - много държави са поискали по-ясни оценки на въздействието, пропорционални и балансирани увеличения, специално внимание към риска от нелегална търговия спрямо географското местоположение, запазване на разграничението на облагането между алтернативните и традиционните продукти и реалистичен график за прилагане с преходни периоди. Нито едно от тези искания не е отразено. Вместо това ключовите параметри на НПО-тата са прехвърлени в новото предложение промяна, пише и EU Reporter.

Селективна употреба на препоръки и доказателства?

Всички медийни източници поставят сходни въпроси: Използват ли се в Брюксел целенасочено данни от НПО, пренебрегвайки експертните и политически становища на държавите членки? Взимат ли се предвид фактите, че редица държави вече прилагат успешни фискални политики за облагане и здравни политики за намаляване на вредата чрез подкрепа за алтернативни продукти? Преследването на здравните цели ще има ли успех ако чрез свръх данъци върху новите продукти се насърчават пушачите да не преминават към по-малко вредни алтернативи.

EU Reporter цитира бивш дипломат, според когото ситуацията „задълбочава недоверието между Север и Юг, Изток и Запад - и повдига въпроса кой всъщност оформя здравните политики на ЕС“.

Конфликт между доказателства и идеология

Умерените критици подчертават, че не става дума за спор дали трябва да има акцизи - а как да бъдат формулирани разумно: така че да отразяват различията в риска (по-малко вреда = по-нисък данък), така че да възпират контрабандата, без да наказват държави, които вече имат успешни публични политики.

Няколко държави (Швеция, Гърция, Чехия, Хърватия, Словакия) вече са поискали преработване на текста. В ECOFIN от ноември множество финансови министри заявиха, че параметрите са „неприемливо високи“. Въпреки това, новият текст не коригира това, а включва нови още по-високи нива на минимално облагане.

В същото време експертите подчертават, че не бива всички неправителствени организации да се поставят под общ знаменател. Съществуват и примери за аналитична работа, основана на научни доказателства и внимателно съпоставяне на риска. Такъв е последният доклад на едно от най-голечите организации - Action on Smoking and Health (ASH), публикуван през ноември 2025 г., който систематично разглежда данните за никотина и ролята на никотиновите алтернативи в отказването от тютюнопушене и оценява доказателствата за намален риск в сравнение с тютюна и тютюнопушенето. Според ASH, никотиновите продукти без горене могат да бъдат „значително по-малко вредни от цигарите“ и да подпомогнат намаляването на тютюнопушенето, особено когато са част от балансирана регулаторна рамка.

И макар здравните НПО-та да не подкрепят открито стратегиите за намаляване на вредата от тютюна, де факто това становище на ASH потвърждава именно противното. Нещо повече, те отиват по-далече, като потвърждават, че приемът на никотин, включително чрез електронни цигари, никотинови паучове или други никотинови продукти, могат успешно да служат за по-малко вредна алтернатива на тютюнопушенето.

Този вид професионален, доказателствен подход показва, че дебатът в ЕС не трябва да бъде битка между идеологии, а дискусия, основана на данни и факти. Именно затова държавите членки очакват решенията за бъдещето на акцизната политика да бъдат резултат от експертиза, прозрачност и реалистични оценки, а не от едностранно възприемане на външен активистки натиск.

Предстои труден разговор за легитимността

Медийните анализатори в Брюксел се обединяват около едно заключение: въпросът вече не е само за акцизите, а за начина, по който се вземат решения в ЕС.

Може ли председателството на Съвета на ЕС да включва външни предложения, без аргументация и оценка, въпреки ясно изразените позиции на държавите членки? Може ли НПО-групи да влияят върху текст, който ще определя данъчна политика в ЕС за десетилетие напред?

Отговорът ще стане ясен през следващите месеци. Кипър поема председателството като наследява този и много други спорове.