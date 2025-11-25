Започнаха протестите в страната по повод Международния ден срещу насилието над жени

Стотици граждани излизат на улиците в цялата страна по повод Международния ден за елиминиране на насилието над жени тази вечер.
Този протест е част от глобалната кампания "16 дни активизъм срещу насилието, основано на пола", която продължава до 10 декември – Международния ден на правата на човека.
Демонстрациите се провеждат в София, Стара Загора, Пловдив, Габрово и Варна. В Казанлък ще се проведе среща-дискусия с граждани и институции "Обединени за промяна и политики срещу насилието над жени", а сградата на общината ще бъде осветена в оражево, като символ на оптимизма и стремежа към ненасилието.
Протестите са организирани от феминстки мобилизации и активисти, колектив Конфликт и Queer Varna, фондация "Поглед", Люта хала и Инър уийл, Зоната интернешънъл, Мисия Криле и сдружение Самаряни, НЧ "Трептящо сърце", Фондация в помощ на жени, претърпели насилие - F.L.Y. First Love Yourself и сдружението на жените в Казанлък.
"Насилието над жени не е частен проблем, а обществен – резултат от дълбоко вкоренени патриархални нагласи", заявиха организаторите.
Организаторите настояват за системни промени в справянето с домашното насилие и защитата на жертвите. Сред основните искания са по-ефективна полицейска и съдебна защита, разширяване на мрежата от кризисни центрове и убежища, както и задължително образование за равенство между половете в училищата.
България все още изостава в превенцията и подкрепата на жертви на домашно насилие.
Според статистики на ООН, всяка трета жена в България е преживяла физическо или сексуално насилие през живота си. 23 жени са убити от началото на годината.
От прочуване на ООН още става ясно, че по-малко от 40% от жертвите на насилие търсят помощ от официални полицията, здравни или социални служби. По-малко от 10% от жените се обръщат към полицията.
Протест под надслов ,,Нито една повече“ блокира движението пред Съдебната палата в София.
Организаторите обявиха, че искат постоянна гласност на проблема с домашното и джендърното насилие и политики за превенция на насилието, не само наказания за вече извършилите престъпление.
Протестиращите пред Съдебната палата в София скандират "Няма да мълчим" и "Няма да търпим".
Протестиращите против насилието над жени тръгнаха на шествие в центъра на София. Шествието ще премине през Националния дворец на културата, ще продължи по бул. "Патриарх Евтимий" и ще завърши отново до Съдебната палата, заявиха организаторите от "Феминистки мобилизации".
25.11 2025 в 18:45
70% от случаите на домашно насилие е инициирано от жени.
Лесбийските двойки имат най-високи нива на домашно насилие.
Питеците пак не знаят къде се намират.
хахахаха
