"Бил Гейтс е бил изключително, изключително хищен изпълнителен директор на Майкрософт и въобще не е мислил за Африка и проблемите с детския паралич, когато е градял основите на Майкрософт", така кметът на София Васил Терзиев разграничи бизнесмена Бил Гейтс и неговата по-късна филантропска роля.

Терзиев взе участие в дискусия на тема "Майкрософт" на 50 години: Човешки, социален, политически, обществен отзвук", която се проведе днес в библиотека "проф. Богдан Богданов", Аудитория 1 на Нов български университет. Дискусията беше модерирана от Елена Георгиева (алумна на НБУ).

В хода на разговора кметът на София, който е прекарал 16 години, работейки с майкрософтски технологии, обсъди ролята на глобалните лидери и филантропията. Според него една компания с трилионна капитализация е постоянно във военен режим в битка за територия.

Терзиев заяви, че в чисто бизнес отношение, Бил Гейтс определено е бил един от примерите. Той е имал възможност "отвътре да види, как тази компания е израснала" и как се е връщала все по-силна след тежките си периоди.

Кметът на столицата беше категоричен, че в такива размери случаен успех няма.

"Случайността не е водеща. Тя помага, създават се възможности, но колко добре се експлоатират, зависи от хората", подчерта той.

Онова, което най-силно впечатлява Терзиев в Бил Гейтс, не е само бизнес успехът, а "какво се е случило след това", защото това е важно за връщане към основните ценности. Терзиев призова да се промени концепцията за успех – от "натрупване на несметни богатства" към фокус върху промяната в обществото.

По думите му успелите хора трябва да дават най-много, защото те имат най-много ресурси и най-много опит. Терзиев смята, че ако нещо трябва да се поправя, това са точно нагласите на тези, които са собственици на ресурсите, а не капиталистическата система като цяло.

Според кмета повратната точка в живота на Гейтс не е основаването на "Майкрософт", а научаването за Чък Фийни - основателят на Duty Free.

Той е дарил цялото си състояние (над 7 милиарда долара) приживе изключително тихо. Именно този човек е променил мисленето на Бил Гейтс за това какво и как иска да остави, което води до създаването на "The Giving Pledge" заедно с Уорън Бъфет.

В заключение Терзиев засегна въпроса за изграждането на доверие в днешната среда на хищници.

"Доверие се изгражда, когато думите съответстват на последващите действия и това е консистентно", твърди той.

Васил Терзиев подчерта, че правилното формиране на ценности и филтри в дигиталната среда започва в семейството и училището. Независимо от технологичния напредък, технологиите са просто продължение на нашите мисли и функция на нашата философия и ценности. Те не решават автоматично никакъв проблем.

Той сподели притеснението си от технократичния монопол на хора като Илон Мъск и Джеф Безос и се опасява от катастрофални последици за човечеството.

Макар неизбежната промяна в животите ни да не може да бъде спряна, Терзиев призовава всеки от нас да се стреми към доброто в ежедневието си – "защото именно от множеството индивидуални избори, се ражда колективната промяна".