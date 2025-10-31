Жена с белодробна хипертония се нуждае от средства за животоспасяваща операция

Бедрие Рахим е на 42-години и страда от белодробна хипертония – рядко, тежко и прогресиращо заболяване, при което кръвното налягане в белодробните артерии е силно повишено.

Състоянието води до натоварване на дясната камера на сърцето, оттам – до десностранна сърдечна недостатъчност и недостиг на кислород. От три години състоянието на Бедрие се влошава непрекъснато и сега единственият й шанс за живот е поставяне в сърцето на устройството AFR (Atrial Flow Regulator).

Интервенцията за Бедрие е животоспасяваща. Тя се извършва в България, но не се заплаща от Здравната каса, а от пациента. Това са 22 000 лева за импланта. Затова семейството и приятелите са принудени да стартират благотворителна кампания. Нужната сума трябва да се събере до 6 ноември, когато е насрочена имплантацията.

На 5 ноември Бедрие трябва да постъпи за изследвания в УМБАЛ „Света Анна“, а самата имплантация на AFR, която се поставя по щадящ начин през бедрената артерия до сърцето, е насрочена за 6 ноември. Ще я извърши доц. Васил Велчев и неговият екип в колаборация с д-р Любомир Димитров от НКБ. Досега двата екипа са имплантирали четири такива устройства на хора с белодробна хипертония. Бедрие ще е петата.

Семейството ѝ се обръща с молба към всеки, който иска да помогне, да дари средства чрез благотворителната кампанията към Фондация „Павел Андреев“ за купуването на устройството AFR. Имплантирането му ще даде шанс на Бедрие да види как порастват децата ѝ, да може да диша спокойно и да се движи, без да живее с постоянния страх от внезапен сърдечен колапс.

Може да дарите с карта, PayPal, GooglePay, ApplePay, Revolut в https://pavelandreev.org/campaign/spasi-bedrie

Можете да се включите в онлайн базара на платформата https://www.facebook.com/groups/pavelandreevbggroup/?ref=share

В Instagram - https://www.instagram.com/pavelandreevorg.