В стабилно състояние е единият от пострадалите в катастрофата край Монтана

OFFNews 03 септември 2025 в 16:52 122 0
Пирогов

Снимка УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Петнайсетгодишното дете, пострадало при катастрофата на пътя Е79 край Монтана, което беше прието вчера в болница "Н. И. Пирогов“, е в стабилно състояние. Това съобщиха от пресцентъра на болничното заведение.

Другият пациент – 21-годишен мъж, остава в тежко състояние и за живота му има опасност. Извършва се реанимационно лечение, информират още от „Пирогов“.

Вчера пострадалите бяха транспортирани с хеликоптери до София. Дежурните екипи от оперативните бази в София и Сливен осъществиха две последователни мисии.

На 31 август двете момчета пострадаха при катастрофа по Е79 край село Смоляновци в община Монтана.

