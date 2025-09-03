В стабилно състояние е единият от пострадалите в катастрофата край Монтана

Петнайсетгодишното дете, пострадало при катастрофата на пътя Е79 край Монтана, което беше прието вчера в болница "Н. И. Пирогов“, е в стабилно състояние. Това съобщиха от пресцентъра на болничното заведение.

Другият пациент – 21-годишен мъж, остава в тежко състояние и за живота му има опасност. Извършва се реанимационно лечение, информират още от „Пирогов“.

Вчера пострадалите бяха транспортирани с хеликоптери до София. Дежурните екипи от оперативните бази в София и Сливен осъществиха две последователни мисии.

На 31 август двете момчета пострадаха при катастрофа по Е79 край село Смоляновци в община Монтана.