Три жени нападнаха екип на Спешна помощ в Разлог

Нов случай на насилие срещу медицински екип в Разлог. Инцидентът е станал в неделя следобед във филиала на Центъра за спешна медицинска помощ. По първоначална информация трима души са нападнали медицинска сестра и дежурния лекар по време на работа.

в "Денят започва" за случилото се:

"Пациентка беше прегледана от дежурния лекар д-р Кунева, която назначи съответен медикамент. След поставянето му жената беше помолена да почака в чакалнята, за да се види как ще ѝ подейства лекарството. Междувременно при нас беше доведено 5-годишно момиченце с рана под дясното око и ние започнахме да обработваме раната., разказа медицинската сестра Грозданова по БНТ.

Малко след това, според нея, ситуацията ескалирала.

"От чакалнята се чуваха викове и тряскане. Жената, заедно с две придружителки, започна да крещи, че не ѝ е оказана помощ, че не сме направили кардиограма и че ако ѝ стане нещо, ние ще сме виновни. Крещяха, че ще ни снимат и качат по медиите."

Медицинският екип се опитал да овладее ситуацията, като потърсил съдействие от полицията и охранителната фирма.

"Докато д-р Кунева разговаряше с полицаите, трите жени нахлуха в залата, снимайки с телефон и крещейки обидни думи. Опитах се да ги спра, защото имаше и други пациенти, включително дете, но бях нападната. Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята", разказа още Грозданова.

По думите ѝ, тя е получила рана и голям хематом вследствие на нападението.

"Докато обработвахме детето, чухме викове и се насочихме към диспечерката, за да сигнализираме полицията. Натиснах паник-бутона и се обадих по телефона. Виждам как трите жени блъскат сестра Грозданова в стената. Тя удари главата си и падна на земята, потвърди версията на медицинската сестра дежурният лекар д-р Кунева.

По думите ѝ агресията срещу медицинския персонал не е изолиран случай.

"Доста често сме подложени на агресия от пациенти, които не разбират кое е спешно и кое може да изчака. Ние оказваме професионална помощ на всички, но напрежението е постоянно. За първи път обаче агресията стигна до физическо нападение."

"Това е често явление – проблеми с пациенти, които не са спешни, но настояват веднага да бъдат обслужени. Въпреки наличието на видеонаблюдение и паник-бутон, реакцията в такива случаи често закъснява, а за секунди може да се случи нещо сериозно", коментира завеждащият спешното отделение.

След подадения сигнал полицията е задържала трите жени за срок от 24 часа. По случая работят Районната прокуратура и МВР.