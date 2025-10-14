Селата в Карловско останаха без Спешна помощ

Жители на карловското село Домлян се оплакват, че линейките на местната Спешна помощ отказват да обслужват селата в района. Поредният пример е отпреди дни, когато възрастна жена е била принудена да стигне до болница в Пловдив с превоз от свои познати.

"На 24 септември си събудих в 7 часа с много силна болка в гърдите. Болката беше много силна и обхващаше гръдния кош и към гърба. Изчаках един час да видя дали ще ми отмине, за първи път ми се случва такова нещо. Събудих сина ми, който по някаква случайност беше вкъщи. Решихме да звъннем на Бърза помощ, защото нямахме друга алтернатива", разказа пострадалата Стайка Мазакова по БНТ.

"Майка ми обясни какви са симптомите на дамата. Свързаха я, предполагам, с медицинско лице. И ни казаха да сляза на центъра, за да изчакам линейка. Слязох да изчакам, тъй като тя не беше в състояние да се движи. След около 40 минути отново позвъних да питам какво се случва. Предполагам, че беше същата операторка, но ме свърза с медицинско лице. Не знам кое е то, но ми обясни, че трябва да се прибира вкъщи, защото те нямат свободна линейка в момента и ми затвори телефона", коментира Петко Марков, син на пациентката.

През това време състоянието на Стайка Мазакова се влошава. Синът ѝ среща съседи, които я откарват до болница в Пловдив. В болницата прекарва 4 дни. Предполага се, че болката се дължи на невралгичен проблем.

Филиалът в Карлово е филиалът с най-голяма територия, там са може би около 50 хиляди човека. Те се обслужват от два спешни екипа на работна смяна. Приемайки спешни случаи, има два варианта. Единият, ако случаят не е класиран като най-спешен, може да се разговаря отново с подалия сигнала, да се види дали имат някаква възможност. Ако състоянието на пациента позволява могат да се придвижат до най-близката болница, където във филиала ни в Карлово, даже и да са ангажирани двата екипа, има 24 часа в денонощието медицинска сестра. Ако пък се касае за тежък случай, тогава вече мобилизираме най-близко разположен свободен екип. Ще назнача проверка. В близките дни ще имаме пълна яснота за случая. Вероятно на подалия сигнала му е казано, ако имат възможност, да транспортират пациента до лечебно заведение, каза д-р Иван Стойнов, директор ЦСМП - Пловдив.

Заради липсата на кадри болницата в Карлово е затворила отделения.