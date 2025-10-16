Сблъсъци между лекари и полиция на протест в Атина

Гръцката полиция за овладяване на безредици се сби с медицински персонал в държавна болница в Атина днес по време на протест по повод състоянието на общественото здравеопазване, който се проведе при посещение на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в болничното заведение, предаде Асошиейтед прес.

Полицията използва лютив спрей, щитове и палки, за да отблъсне лекарите в Университетската болница „Атикон“, които настояваха за среща с Мицотакис, съобщават гръцки медии. Здравните работници протестираха заради липсата на кадри, ниските заплати и лошите условия на труд.

Мицотакис, който беше придружен от здравния министър Адонис Георгиадис, посети болницата в западната част на гръцката столица, за да присъства на откриването на новото онкологично отделение и да посети реновираното спешно отделение.

"Те мислят, че ще им благодарим за това, че ни дължат 10 000 дни отпуск. Мислят, че ще им благодарим за това, че заплатите ни са замразени", каза Йоргос Сидерис, председател на Асоциацията на лекарите от болниците в Атина-Пирея.

Сидерис, който е лекар в болницата, заяви, че в последно време 130 пациенти спят на сгъваеми легла в коридорите, тъй като капацитетът на болницата е изцяло запълнен, и че болничното заведение спешно се нуждае от още най-малко 125 медицински сестри.

Новото онкологично отделение на болницата е изградено със средства от благотворителна организация и се очаква в него да се полагат грижи за повече от 20 хиляди пациенти годишно, което е ръст от 41 процента в сравнение с 2019 г., заявиха от кабинета на гръцкия премиер.

По време на откриването Мицотакис каза, че редовното финансиране за "Атикон" се е увеличило от 90 милиона евро на 150 милиона евро. По негови думи броят на служителите също се е увеличил, "не на нивото, което бихме искали, но продължаваме да настояваме за цялостно преструктуриране на националната здравна система".