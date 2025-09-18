РЗИ: Водата в Плевен вече е годна за пиене

18 септември 2025
вода

Снимка Pixabay
Питейна вода

Водата в Плевен може да се ползва за питейно-битови нужди. Това съобщиха от „Водоснабдяване и Канализация“ (ВиК) ЕООД в Плевен.

Във връзка с въведеното режимно водоподаване, акредитираната лаборатория на дружеството извършва учестен мониторинг на водата от водопроводната мрежа по програма, разработена и съгласувана с Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Всяка седмица се вземат проби от всички райони на град Плевен, от утвърдени от РЗИ мониторингови пунктове. Пробите се анализират по основни физикохимични характеристики, органолептични показатели и микробиология.

Към днешна дата резултатите от направените анализи показват, че водата, подавана от водопроводната мрежа на Плевен, отговаря на изискванията на Наредба №9/2021г. за качество и може да се ползва за питейно- битови цели. ВиК-Плевен ще продължи да извършва учестен мониторинг на питейната вода и ще публикува резултатите на сайта на дружеството.

