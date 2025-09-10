Разширяват центровете за деца с увреждания в Стара Загора и Видин

Министерският съвет прие Постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в гр. Стара Загора. С Постановлението се разширява капацитета на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ) - Стара Загора и ЦКОДУХЗ - Видин.

Закриването на ДМСГД - Стара Загора е в изпълнение на поетите ангажименти през 2010 г. за закриване на всички ДМСГД, като институции за отглеждане на деца, както и в съответствие е приетия през 2019 г. Закон за социалните услуги.

Министерството на здравеопазването е планирало като алтернатива на ДМСГД да бъдат създадени услуги и форми на грижа в общността, подпомагащи отглеждането на децата в семейна среда. Целта е да бъдат осигурени условия родителите, а не държавата, чрез институциите, да поемат отговорността към децата си.

Затова Министерството поетапно създава ЦКОДУХЗ, както и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. През 2024 г. въз основа на част от материалната база и човешки ресурс на ДМСГД-Стара Загора се създаде ЦКОДУХЗ-Стара Загора.

В центъра в Стара Загора към момента амбулаторно се провежда ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация за деца с увреждания и хронични заболявания от общността, както и стационарно се предоставят специални грижи за деца до една година и продължително лечение за деца до 18 г. до 3 месеца.

След закриването на ДМСГД - Стара Загора се предвижда на центъра за деца с увреждания и хронични заболявания да се предостави цялата материална база за нуждите на Центъра и да се увеличи щатната численост, за да може се осигури възможност и за предоставяне на стационарни дългосрочни грижи за рехабилитация на деца за период до 6 месеца, както и на палиативни грижи. Тези дейности са изключително важни не само за област Стара Загора, но и за съседните области Пловдив и Пазарджик.

С оглед на повишения интерес към услугите, които предоставят ЦКОДУХЗ в област Видин, ще се увеличи щатната численост, за да се осигури допълнителен специализиран персонал. Целта е да могат повече деца от общността и техните семейства да получават необходимата им медицинска и психосоциална рехабилитация.