Разширените вени проблем за все по-млади хора

Подмладяването на хроничната венозна болест е факт, но хората са все по-активни в консултациите със съдов хирург. Такова е заключението на проф. Димитър Петков, председател на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология.

За поредна година дружеството бе инициатор на кампанията „Вземи краката си в ръце активно“, която включва и безплатни прегледи за разширени вени в цялата страна.

По думите на проф. Петков 22% от посетилите прегледите са в млада възраст – от 30 до 45 години“. Прегледите е проведоха в 17 града на страната с цел ранно диагностициране и навременно лечение на едно от най-често срещаните заболявания днес.

Най-голям дял сред прегледаните тази година или 41%, са във възрастовата група 45 – 60 години. По време на тазгодишната кампания от прегледаните от съдов хирург над 1200 души 84% са диагностицирани с хронична венозна болест. Широкото разпространение на заболяването не подлежи на съмнение. Прави впечатление още, че жените, които са в известна степен по-засегнати от мъжете, са в пъти по-активни в грижата за вените – те съставляват 86% от всички, посетили прегледите тази година, каза проф. Петков.

Според новите данни 28% от прегледаните от съдов хирург са имали продължителност на симптомите между 1 и 5 години (спрямо 32,5% миналата година); 33,5% – между 5 и 10 години (отчетен ръст спрямо 29,6% за 2024 г.) и 30,2 % – над 10 години (съществен ръст спрямо 23,5% за миналата година). 65% от прегледаните са диагностицирани с ранни стадии на ХВБ (стадии С0-С2), което е важна предпоставка за много по-успешно лечение с цел добро качество на живот в дългосрочен план.

За поредна година прави впечатление и друга тенденция, която говори за обща венозна слабост- 32% от пациентите с разширени вени съобщават за наличие и на хемороидална болест.

Водещите рискови фактори за развитието на хроничната венозна болест включват наднорменото тегло, липсата на активен двигателен режим, небалансираното хранене, както и фамилната обремененост. При появата на тревожни симптоми като умора в крайниците, болка и тежест, крампи и оток е наложителна своевременна консултация с лекар.

Част от информационната кампания „Вземи краката си в ръце активно“ за поредна година е инициативата „Пътешествие с мисия“, която мотивира хиляди да ходят повече пеша през социалните медии.