Проверяват Инфекциозна болница по случая с майката и бебето

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, изиска незабавен доклад от директора на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ по случая с майка и бебе, получили увреждания на очите след работа на UV лампа в болнична стая, съобщиха от здравното министерство.
Министърът е разпоредил и спешна проверка на място от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която да установи всички факти и обстоятелства, включително спазването на вътрешните правила за дезинфекция и контрола на достъпа до UV уредите, действията на дежурния персонал и последващата комуникация с пациентите. При констатирани нарушения ще бъдат наложени санкции.
Кирилов е възложил на лечебното заведение да осигури пълно съдействие на семейството, включително проследяващи прегледи и необходимата медицинска документация.
До мерките се стигна след като майка на малко дете разказа по Нова телевизия, че след като са били подложени на облъчване с UV лампа в болничната стая в СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" тя и детето ѝ са получили увреждане на очите. По думите на жената в лечебното заведение са я заплашили, че ако подаде жалба няма да бъде приета втори път в болницата.
По този повод здравният министър коментира, че всякакви опити за възпрепятстване на подаването на жалба са недопустими и увери, че достъпът до медицинска помощ за пациентите е гарантиран.
