Проф. Ива Христова: Ваксина срещу варицела ще има, но пари за нея все още няма

Ваксината срещу варицела е задължителна от 2026 г., но все още няма осигурено финансиране за закупуването ѝ. Това съобщи по БНТ проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

"Надяваме се да се намерят съответните финанси за това, защото варицелата е една от най-разпространените в момента инфекциозни заболявания, със сигурност най-разпространената шарка, с официално регистрирани между 25 и 30 хиляди на година и все пак е една от тежко протичащите шарки", уточни тя.

"Това ще бъде за деца между 12 и 15-месечни като първа доза и между 4 и 6 години като втора доза. За тях държавата ще осигури ваксини. А всички над тази възраст могат да си направят и е желателно. При децата между 6 и 13 години трябва да има поне 3 месеца интервал между двете дози. А за по-големите, дори един месец между двете дози е достатъчен. Могат да се ваксинират и възрастни. Пак с две дози, пак с интервал", обясни проф. Христова.

Проф. Христова посочи, че опасност има за родителите, които не са прекарали болестта, и могат да бъдат заразени от децата си.

След 20-годишна възраст варицелата протича много тежко, който е карал знае, с тежък обрив. Обривът става на гнойни мехурчетата, след това се образуват корички и нерядко се образуват кожни дефекти, каза директорът на НЦЗПБ и подчерта, че децата се справят по-лесно.

Вирусът остава в организма и след години, когато ни спадне имунитета, той ще се изяви като херпес зостер. Голяма част от хората, които са карали херпес зостер, знаят колко е неприятно - отново с обрив, но с много силни невралгични болки, защото вирусът се задържа по нервите и предизвиква много силно възпаление на самия нерв, каза проф. Христова.

Страните, които вече са въвели ваксината, отчитат намаляване на хоспитализациите, на усложненията, на тежките случаи, посочи проф. Христова.