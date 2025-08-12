Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, роди близначета с цезарово сечение

Полицаи от Варна и Добрич съпроводиха родилка до СБАГАЛ "Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна", съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.

Съпругът на бременната жена видял полицаите на изхода на Добрич и ги помолил за помощ, тъй като жена му се нуждаела от спешно цезарово сечение. Униформените се съгласили да са пилотна кола, която да съпровожда автомобила на родилката до морската столица.

Пътните полицаи потеглили, като междувременно подали сигнал до дежурната част на ОДМВР Варна да ги чакат колеги, работещи на територията, към която пътуват.

Когато колата на семейството и патрулката стигнали до панорамния път на „Аксаково”, полицейски екип на местното РУ продължил с ескорта. Навлизайки в рамките на града, униформени от специализираните полицейски сили продължили със съпровода на колата с родилката до болницата, уточнява Нова тв.

Акцията се увенчала с успех, като след няколко часа на бял свят се появили близначета. Майката е в добро следродилно състояние.